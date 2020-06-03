Занятия в "Экошколе онлайн" к Дню охраны окружающей среды пройдут 5 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма запускает 5 июня образовательный проект "Экошкола онлайн" ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Основная цель мастер-классов и виртуальных экскурсий - временно заменить реальные полевые выходы на природу для проведения исследований, сообщается в среду на портале мэрии.

"Занятия образовательного проекта "Экошкола онлайн", приуроченные ко Дню охраны окружающей среды, начнутся 5 июня. Традиционно экошкола проводилась как полевой экологический практикум, как выездное мероприятие на природные территории. Текущая ситуация с коронавирусом потребовала гибких и творческих решений, чтобы поддержать интерес школьников к занятиям по экологии в период, когда выезды объективно невозможны, а также мотивировать их на будущие путешествия и открытия. Поэтому мы предложили большое разнообразие открытых онлайн-проектов, в том числе "Экошколу онлайн", которая позволяет школьникам побывать на природе, не выходя из дома", - приводятся слова директора центра Дмитрия Моргуна.

Ученики виртуальной экошколы смогут больше узнать о ландшафтных особенностях природных объектов и основах полевой геоботаники, о том, какие растения можно встретить в столичном регионе, научатся различать голоса птиц. Кроме того, в программу вошли занятия по экологическому мониторингу и биологические практикумы. На онлайн занятиях учителя расскажут, как правильно определять живые организмы, описывать состояния экосистем и нагрузку хозяйственной деятельности человека на них. Специального оборудования не потребуется: педагоги будут использовать доступные демонстрационные материалы.