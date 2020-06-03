Около 200 дворов на востоке Москвы благоустроят на деньги от платных парковок

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Работы по благоустройству 198 дворов в Восточном административном округе Москвы проведут на средства от платных парковок в 2020 году. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного паркинга.

"В Восточном административном округе на средства от платных парковок в 2020 году благоустроят 198 дворов. Больше всего адресов (22 и 21) для благоустройства запланировано в районах Соколиная гора и Сокольники соответственно", - говорится в сообщении.

Запланировано, в частности, обустройство детских площадок, ремонт тротуаров и бордюров, обновление асфальта, создание новых пешеходных переходов.

"Жители могут принять участие в выборе проектов благоустройства, проголосовав на портале "Активный гражданин" или обратившись к муниципальным депутатам, - уточнили в пресс-службе "Московского паркинга". - Планы и отчеты по выполненным работам управы публикуют на своих сайтах, с ними может ознакомиться любой горожанин.

Средства, полученные от платных парковок, в начале каждого года передаются в префектуры, а местные власти распределяют их на благоустройство придомовых территорий. Это сделано для того, чтобы управы могли заранее запланировать работы и приступить к ним, как только позволят погодные условия. Средства поступают даже в те районы, где нет платных парковок, так как проживающие там автомобилисты тоже ими пользуются.