Посадившую ребенка за руль машины москвичку оштрафовали на 50 тыс. рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мировой суд приговорил к штрафу в 50 тыс. рублей 25-летнюю жительницу Москвы Елену Лапутину, позволившую управлять каршеринговой машиной своему восьмилетнему сыну. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре Москвы.

"Она осуждена за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста)", - сообщили в прокуратуре.

Судом установлено, что вечером 25 января 2020 года Лапутина, лишенная права управления автомобилем, находясь за рулем Volkswagen каршеринговой компании, посадила к себе на колени сына 2011 года рождения и позволила ему управлять рулем во время движения автомобиля.

Как отметили с прокуратуре, тем самым она вовлекла малолетнего сына в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни.

С учетом позиции гособвинителя Черемушкинской прокуратуры суд приговорил ее к наказанию в виде штрафа в 50 тыс. рублей - минимального размера, предусмотренного статьей обвинения.