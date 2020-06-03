Пробки в Москве второй раз за неделю достигли шести баллов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Загруженность дорог Москвы вечером в среду достигла шести баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки" на 18:45 мск. За время пандемии это второй случай загруженности дорог столицы, сопоставимый с прошлогодними значениями.

Так, движение затруднено по Садовому кольцу, ТТК, по Москворецкой, Кремлевской и Золоторожской набережным. Также скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Большой Лубянке, Волоколамском и Ленинградском проспекте, нескольких вылетных магистралях и на некоторых участках МКАД.

Ранее в пресс-службе ЦОДД сообщили ТАСС, что 1 июня по дорогам Москвы передвигалось 2,68 млн автомобилей, и по сравнению с прошлым понедельником количество машин было больше на 210 тыс. Там отметили, что в понедельник, 1 июня, в первый раз за весь период повышенной готовности в вечерний час пик было шесть баллов.

По указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений, вновь открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки.