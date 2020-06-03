Три автомобиля повреждены при пожаре на юге Москвы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Один автомобиль сгорел полностью и два частично в столичном районе Бирюлево Западное, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"3 июня в 21:06 поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Медынская, д. 8, к. 2. По прибытии пожарных происходило возгорание автомобиля общей площади около 6 квадратных метров во дворе жилого дома. От факторов пожара частично пострадали два припаркованных рядом автомобиля", - говорится в сообщении.

В 21:17 огонь был потушен. Пострадавших нет.