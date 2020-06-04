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Дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве 4 июня

Местами пройдут грозы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Облачная погода с кратковременными дождями и грозами ожидается в четверг в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от 19 до 21 градусов тепла, ночью температура опустится до 9-11 градусов.

В Подмосковье ожидается от 17 до 22 градусов тепла, ночью - от 7 до 12 градусов.

"Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Местами гроза", - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Скорость южного ветра составит в четверг от 5 до 10 м/с, при грозе порывы могут достигать 12-17 м/с. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в столичном регионе с 00:00 мск 4 июня до 00:00 мск 5 июня.

Атмосферное давление составит в регионе 740 мм ртутного столба.

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