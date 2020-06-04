Свыше 11 тыс. звонков поступило от жителей Москвы на горячую линию по донорству плазмы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более 11 тыс. звонков от жителей Москвы приняла горячая линия по донорству плазмы, помочь больным с коронавирусом готовы около 3 тыс. человек. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, москвичи, которые выздоровели после заражения коронавирусом, все активнее вступают в ряды доноров плазмы.

"Врачи отмечают положительную динамику у пациентов, которым перелили донорскую плазму. Чтобы переболевшие москвичи, которые готовы стать донорами, могли получить полную информацию о своих дальнейших действиях, мы организовали специальную горячую линию. В колл-центр обратились уже более 11 тыс. человек. Всего в столице выполнено более 460 переливаний пациентам, кому показана такая методика лечения", - сказала Ракова.

Она напомнила, что после выздоровления от коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы. Операторы кол-центра инициативно прозванивают выздоровевших пациентов. По итогам такой работы около 3 тыс. человек готовы сдавать плазму. Москвичи также самостоятельно могут обратиться на горячую линию ежедневно с 9:00 до 19:00 по номеру: +7 (495) 870-45-16.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Известно, что кровь выздоровевших от коронавируса пациентов содержит антитела к данному заболеванию, поэтому она может использоваться для лечения больных с новой инфекцией. Соответствующую технологию одобрил для использования клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Ежедневно несколько тысяч москвичей выздоравливают от коронавируса и выписываются из столичных стационаров - всего их на сегодня уже более 90 тысяч. Мы очень рады, что такое большое количество людей побороли болезнь, и теперь у них есть шанс помочь своим согражданам в борьбе с инфекцией", - отметила Ракова.