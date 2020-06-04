{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Еще 3 061 пациент с коронавирусом выздоровел в Москве

Всего число выздоровевших после коронавируса достигло 94 715 человек

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Число выздоровевших после коронавируса пациентов в Москве выросло на 3 061 и достигло 94 715. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3 061 человек", - сказала заммэра. Она уточнила, что всего число выздоровевших увеличилось до 94 715.

Ракова напомнила, что врачи проводят специальные исследования после лечения, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся москвичи получают предложение стать донорами плазмы. Для этого нужно быть в возрасте от 18 до 55 лет, переболеть коронавирусом, не иметь хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на гепатиты В и С, ВИЧ.

"Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00", - добавила Ракова.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Большая часть сделок с новостройками в столице пришлась в I квартале на Новую Москву
На Новую Москву также пришлась и большая часть зарегистрированных договоров ипотечного кредитования
Читать полностью