Еще 3 061 пациент с коронавирусом выздоровел в Москве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Число выздоровевших после коронавируса пациентов в Москве выросло на 3 061 и достигло 94 715. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3 061 человек", - сказала заммэра. Она уточнила, что всего число выздоровевших увеличилось до 94 715.

Ракова напомнила, что врачи проводят специальные исследования после лечения, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся москвичи получают предложение стать донорами плазмы. Для этого нужно быть в возрасте от 18 до 55 лет, переболеть коронавирусом, не иметь хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на гепатиты В и С, ВИЧ.

"Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00", - добавила Ракова.