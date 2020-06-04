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Сильный ветер в Москве повалил 44 дерева

Повреждены 25 автомобилей, пострадавших нет

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сильный ветер в столице повалил 44 дерева, также были повреждены 25 машин. Пострадавших нет, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"За сутки в городе зафиксировано 44 случая падения деревьев, больше всего - в Западном и Южном административных округах. Повреждены 25 автомобилей. Пострадавших нет", - сказал заммэра.

По его словам, также из-за сильного ливня накануне днем произошло два локальных подтопления - в Ленинградском тоннеле на выезде при движении из центра в область и под Ростокинским путепроводом на проспекте Мира.

Как подчеркнул Бирюков, на место незамедлительно прибыли аварийные бригады, которые с помощью спецтехники произвели откачку воды и оперативно устранили подтопления.

"В мероприятиях по ликвидации последствий непогоды были задействованы около 200 сотрудников коммунальных служб и более 70 единиц техники", - добавил он.

В новость внесены изменения (9:58 мск) - добавлена информация по тексту. 

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