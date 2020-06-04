Медики Москвы организовывают работу с больными с коронавирусом в Северной Осетии

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Мультидисциплинарная бригада медиков из Москвы помогает специалистам в Северной Осетии организовать работу поликлиник для больных с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в четверг в столичном оперативном штабе по мониторингу и контрою ситуации по коронавирусу.

"По мнению специалистов, уже ощущается спад эпидемии - количество новых пациентов постепенно сокращается. Тем не менее, чтобы подготовиться к возможной второй волне, мультидисциплинарная бригада столичных врачей оказывает поддержку местным специалистам в перепрофилировании Клинического центра Северо-Осетинской государственной медицинской академии, а также в организации работы поликлиник по ведению пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Как уточнил старший врач медицинской бригады, заместитель главного врача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова в Москве Константин Покровский, слова которого приводятся в материале, столичные медики делятся с коллегами тем опытом по перепрофилированию стационаров, который получили за эти несколько месяцев работы в условиях коронавируса в Москве. Сейчас во Владикавказе идет подготовка крупного Клинического центра к приему больных с коронавирусом.

Столичная бригада врачей с медиками центра продумали маршрутизацию пациентов, разделение потоков, организацию санитарных шлюзов для врачей. Клиника заработает в ближайшее время. Также врачи осмотрели более 160 пациентов, находящихся в тяжелом и среднетяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице, проработали смену тактики лечения и интенсивной терапии в случаях, когда это было необходимо, а также посетили ряд крупных стационаров и родильный дом, где находятся беременные пациентки с коронавирусом.

"В ближайших планах московских медиков - посетить еще несколько клиник, в том числе детских, где проходят лечение пациенты с COVID-19. В составе мультидисциплинарной медицинской бригады специалисты различных профилей - пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты, а возглавляют бригады врачи-хирурги, которые имеют большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19", - добавляется в сообщении.

Врачи столичных стационаров оказывают помощь в борьбе с коронавирусом местным специалистам в нескольких регионах России: в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Забайкальском крае, Владимирской и Псковской областях. Всего в регионы направлено порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников.