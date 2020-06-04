Всемирный день океанов отметят на ВДНХ в онлайн-формате

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" на ВДНХ 8 июня представит уникальную онлайн-программу для детей и взрослых, приуроченную ко Всемирному дню океанов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения, распространенном в четверг.

"Всемирный день океанов ежегодно отмечается во многих странах - он призван привлечь внимание человечества к проблеме сохранения флоры и фауны Мирового океана. В этом году в "Москвариуме" мы отметим этот праздник онлайн: поговорим об актуальных экологических проблемах, покажем экспозицию, "дадим слово" любимцам публики - дельфинам", - приводятся в сообщении слова руководителя биологической службы "Москвариум" Ирины Мейцер.

Так, 8 июня в 12:00 на YouTube-канале и официальных страницах "Москвариума" в социальных сетях Instagram, Facebook и "ВКонтакте" появится видео с дельфинами Музой и Робином, которые живут здесь со дня открытия Центра плавания с дельфинами. Пользователи увидят, как животные общаются с тренером, играют друг с другом в воде, а также рисуют красками картину и исполняют на два голоса вокальную партию.

"В 15:00 пройдет тематическая видеоэкскурсия "Мировой океан - сокровище планеты". Зрителей ждет увлекательное путешествие по 4 океанам: Атлантическому, Индийскому, Тихому и Северному Ледовитому", - говорится в сообщении.

Всемирный день океанов учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2008 году. Его цель - привлечь внимание человечества к проблеме сохранения флоры и фауны Мирового океана.