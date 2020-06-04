Раздел для подготовки к ЕГЭ появился на московском портале "Школа большого города"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Раздел "В помощь выпускнику - 2020", который поможет подготовиться к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), появился на московском портале "Школа большого города". В нем собрана полезная информация с разных интернет-ресурсов, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"В этом году одиннадцатиклассники находятся в особых условиях, и то, с каким достоинством они проходят этот период, вызывает восхищение. Для того, чтобы выпускники не тратили драгоценное время на поиски нужных материалов, мы создали специальный онлайн-ресурс "В помощь выпускнику - 2020" на портале "Школа большого города". Там собрано все необходимое для качественной подготовки к экзаменам - это и диагностические работы, и онлайн-занятия, и психологические консультации", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Выпускники смогут тренироваться в заполнении экзаменационных бланков, слушать советы членов предметных комиссий, участвовать в онлайн-занятиях на Московском образовательном телеканале, изучать программы Городского методического центра и Центра педагогического мастерства.

"Можно воспользоваться сервисом онлайн-диагностики Московского центра качества образования, а также онлайн-сервисом "Мои достижения". С их помощью можно получить оценку знаний и подробный анализ результатов. В разделе также собраны советы психологов Городского психолого-педагогического центра. Выпускники узнают, как справиться со стрессом и достичь максимального успеха на ЕГЭ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сроки ЕГЭ в этом году были изменены в связи с пандемией коронавируса. Основная волна сдачи начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, кто планирует поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.