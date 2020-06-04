Более 630 пациентов с коронавирусом лечатся в больнице №15 имени Филатова в Москве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Врачи больницы №15 имени Филатова в Москве лечат 1 162 пациентов, из них коронавирус подтвержден у 634. Об этом сообщил в четверг в своем аккаунте в Facebookглавный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко.

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"Сводка на 4 июня. Всего на лечении 1162 человека. Из них 1 116 - с диагнозом "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии", у 634 подтвержден коронавирус. В отделении реанимации лечатся 153 пациента, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключен 61 человек. Поступили за сутки 152, выписаны 145", - написал Вечорко.

Как уточнила в своем аккаунте в Facebook главный врач второй инфекционной больницы (ИКБ-2) Светлана Краснова, в больнице проходят лечение 534 человека, из них 288 - с подозрением на коронавирус и 219 - с подтвержденным диагнозом. В реанимации находятся шесть пациентов, четверо подключены к ИВЛ. За сутки выписаны 43, из них 20 - после коронавируса. Поступили 53 пациента, у 25 из них подтвержден коронавирус.

Кроме того, в своем аккаунте главный врач больницы в Вороновском в Новой Москве Сергей Переходов сообщил, что, по данным на 4 июня, в инфекционном центре состоят на лечении 213 пациентов, у всех подтвержден коронавирус. С кислородной поддержкой в больнице находятся 139 пациентов, а к аппаратам ИВЛ подключены 15. Всего за сутки в инфекционный центр поступили 37 пациентов. Вчера выписались 24 выздоровевших. Умерли две женщины в возрасте 65 лет и 71 года и мужчина в возрасте 60 лет.

"На 4 июня в больнице в Коммунарке находятся 362 пациента. Всего за сутки поступили 43 новых больных, выписали - 21. Кроме того, в больнице скончались два пациента", - написал в своем аккаунте в Facebook главный врач медучреждения Денис Проценко.