Спикер Мосгордумы объяснил рост своих доходов продажей акций АО "Северянин"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ценные бумаги, продажа которых позволила председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову увеличить свой годовой доход в 80 раз, были акциями АО "Северянин". Сделка по продаже их 100% пакета составила 1,9 млрд рублей, рассказал Шапошников в четверг в интервью радиостанции "Вести ФМ".

Ранее Шапошников сообщал ТАСС о том, что рост его задекларированных доходов за 2019 год до более чем 1,95 млрд рублей обусловлен продажей ценных бумаг. О каких именно бумагах идет речь, он тогда не уточнил.

"В 2018 году был продан 100% [пакет] акций "Северянина", из этих средств были внесены 870 млн рублей в уставной капитал организации "Ваш консалтинг", они были внесены с моего счета, это никто не скрывает, с другого счета внесены быть не могут. Эти доли указаны в моей декларации", - сказал Шапошников.

По его словам, цена проданных акций - договорная, так как данные акции не котируются на бирже. Спикер уточнил, что сделка была начата в 2016 году. "Те, кому я доверил управление своим пакетом акций (с 2014 года - прим. ТАСС), менеджмент и те, кто управлял этими ценными бумагами, посчитали, что на момент 2018 года это был самый эффективный шаг по реализации этих ценных бумаг, и я не мог с ними не согласиться. Общая сумма сделки - 1,9 млрд рублей", - уточнил он.

По его словам, "Северянин" обладает большим имущественным комплексом, акции этой компании он приобретал у других акционеров на протяжении более чем 10 лет. Он уточнил, что сделка по продаже акций началась в 2018 году. Проданные активы представляют собой комплекс зданий недвижимости, земельный участок, а также "нематериальные активы". По словам Шапошникова, компания существует более 30 лет, достаточно уверенно чувствует себя на рынке и стабильно генерирует прибыль.

Согласно опубликованной информации на официальном сайте столичного парламента, сумма задекларированного дохода Шапошникова в 2019 году составила более 1,95 млрд рублей. В 2018 году она составляла 24,4 млн рублей. Спикер столичного парламента также указал в декларации квартиру площадью почти в 270 квадратных метров, машино-место, автомобиль Mercedes, а также коттедж площадью 277,7 кв. м во временном пользовании.