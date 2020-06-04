МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Компенсационные автобусы запустят на Савеловском направлении. Об этом сообщили на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"6 июня с 11:50 до 09:50 7 июня, а также с 15 по 30 июня с 12:00 до 22:00 график движения некоторых поездов будет скорректирован. Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих от/до станций Савелово и Талдом. В это время на перегоне Вербилки - Талдом будут проводиться работы по развитию инфраструктуры. В связи с этим 6-7 июня будут назначены компенсационные автобусы", - говорится в сообщении.

Для проезда на компенсационном автобусе необходимо предъявить действительные билеты или абонементы ЦППК.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".