Московский завод композиционных материалов выпустил около полумиллиона защитных очков

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Столичный разработчик полимерных композиционных материалов, компания "Гамма-Пласт", запустил производство многоразовых средств индивидуальной защиты и с начала года произвел порядка полумиллиона защитных очков. Также компания перепрофилировалась под производство масок, антисептиков и планирует выпускать перчатки, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"С начала года столичный производитель полимерных композиционных материалов "Гамма-Пласт" выпустил почти полмиллиона защитных очков. Кроме того, компания наладила выпуск защитных экранов для лица, которые особенно востребованы в тех сферах, где работа сотрудников связана с большим количеством социальных контактов. Сейчас завод выпускает около 50 тыс. изделий в месяц, еще два средних предприятия столицы изготавливают около 30 тыс. экранов в месяц", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что компания "Гамма-Пласт" меньше чем за месяц наладила новое производство, инвестиции в которое составили около 3,5 млн рублей. В ближайших планах также запуск производства одноразовых полиэтиленовых перчаток.

Отмечается, что основные заказчики новой продукции - компании оптовой и розничной торговли, сетевые магазины, санатории, продавцы франшиз в сфере салонов красоты, барбершопов и многие другие. При этом, по данным пресс-службы, одна из первых партий стала благотворительной, и около полутора тысяч изделий предприятие бесплатно направило в больницы Москвы и Казани.