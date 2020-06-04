Книжный фестиваль "Красная площадь" смогут посетить около 18 тыс. человек

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Книжный фестиваль "Красная площадь", который пройдет 6-8 июня, за один день смогут посетить не больше 6 тыс. человек, посещение будет разбито на сеансы. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате исполнительный директор фестиваля Андрей Гельмиза.

Ранее стало известно, что в Москве с 6 по 8 июня 2020 года пройдет шестой книжный фестиваль "Красная площадь". Литературный праздник станет первым большим культурным событием после ослабления режима самоизоляции.

"Мы готовим фестиваль, который пройдет в несколько измененном формате. Важно сказать, что мы не можем пригласить на площадь в этом году всех желающих. Всего наши ограничения по количеству людей, которые могут посетить фестиваль за один день, это 6 тыс. человек", - сказал Гельмиза.

Посещение будет по сеансам, чтобы избежать скопления людей и сохранять социальную дистанцию. "В этом году фестиваль будет работать три дня - 6, 7, 8 июня. Он будет открываться в 12:00 и закрываться в 22:00, и это время разделено на пять двухчасовых сеансов. Мы предлагаем посетителям, зайдя на сайт фестиваля, выбрать удобный для них сеанс и получить на него специальное приглашение", - добавил исполнительный директор.

Он подчеркнул, что будут соблюдены все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность посетителей. В соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями, на территории фестиваля необходимо находиться в маске и перчатках. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 м.

Фестиваль традиционно займет все пространство Красной площади - от Исторического музея до Васильевского спуска. Однако в этом году не будут задействованы площадки ГУМа.