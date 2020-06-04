Сергунина: онлайн-голосование станет дополнительной гарантией избирательных прав москвичей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Электронный формат голосования станет дополнительной гарантией избирательных прав граждан в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в четверг на дистанционном заседании Центризбиркома заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Москвичи доверяют электронным сервисам. Но москвичей не обязывают голосовать в электронном виде. Речь идет лишь о дополнительной возможности воспользоваться таким сервисом. Москвич имеет возможность попробовать электронный формат, если он доверяет таким сервисам, а если не доверяет, то [может] воспользоваться традиционными способами голосования", - сказала Сергунина.

Столичные власти готовы обеспечить дополнительное информирование о проведении дистанционного голосования, которое особенно актуально в условиях пандемии коронавирусной инфекции. По словам заммэра, онлайн-формат голосования обеспечивает избирательное право граждан на волеизъявление без дополнительных рисков для здоровья.

Она напомнила, что система электронного голосования была неоднократно протестирована в Москве в ходе подготовки и проведения голосования на выборах в Мосгордуму, а также для обеспечения голосования за местоположение новой станции метро в Новой Москве.

"Увидели ряд вопросов, которые поступали в том числе и от Центральной избирательной комиссии, в том числе ряд технических вещей, которые пытаемся доработать в этот раз. В частности, сколько живет бюллетень, чтобы не были нарушены права гражданина, когда он голосует: если раньше у этого бюллетеня был краткосрочный период жизни, то с учетом предварительных дней голосования практически бюллетень стал бессрочным. Мы понимаем, что это очень важный аспект", - сказала Сергунина.

Она добавила, что также предусмотрено несколько центров обработки данных, которые должны минимизировать технические риски при проведении голосования. "В Москве порядка 7 млн личных кабинетов, которые постоянно используются, ежедневно порталами mos.ru или "Госуслуги" пользуются более 4 млн человек. Для москвичей это привычный сервис, когда они основные, свои жизненно важные вещи решает через интернет и порталы, в том числе государственные", - сказала заместитель мэра.

О голосовании

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправке к Конституции РФ, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Эксперимент по электронному голосованию был проведен в трех из 45 одномандатных округов Москвы на выборах в Мосгордуму седьмого созыва, которые состоялись 8 сентября 2019 года. Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не произошло взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Для хакеров, которые взломали бы систему электронного голосования в ходе ее тестирования перед выборами в Мосгордуму седьмого созыва, было объявлено вознаграждение в размере 2 млн рублей. Обещанный денежный приз был поделен между IT-специалистами, указавшими на слабости в системе онлайн-выборов.