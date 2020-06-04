В Москве сильный ветер повалил около десяти деревьев

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Около десятка деревьев повалил сильный ветер в Москве в четверг, несколько из них упали на дорогу. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Из-за непогоды с сильным ветром в Москве повалено порядка десяти деревьев. Несколько из них упали на проезжую часть, что привело к затруднению движения автотранспорта", - сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба столичного главка МЧС РФ распространила экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве, которое продлится до конца суток четверга.