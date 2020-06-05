В Москве умерли еще 57 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 57 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Еще 57 пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки, общее число умерших достигло 2 806. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего в столице умерли 2 806 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве, которая находится на первом месте в стране по числу пациентов с коронавирусом, заразились 189 214 человек, в том числе 1 998 за последние сутки. Выздоровели всего в городе 94 715 заразившихся. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к инфекции.

Коронавирусом в мире заразились около 6,5 млн человек, свыше 375 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 441 108 случаев заражения, выздоровели 204 623 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.