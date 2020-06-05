Московский театр им. Маяковского присоединится к всероссийской эстафете в помощь врачам

По ее словам, очень часто врачи гибнут из-за того, что им не хватает элементарных средств защиты. "И нынешний марафон - это попытка спасти тех, кто спасает нас, и рассказать о тех, кто сегодня находится на передовой", - подчеркнула собеседница агентства.

"Многие уже знают об акции #помогиврачам, запущенной БДТ им. Товстоногова и журналом "Театр" в мае этого года и призванной поддержать медицинских работников, которые спасают жизни людей, рискуя собственными. В благотворительном марафоне уже приняли участие Московский "Гоголь-центр" и Александринский театр в Санкт-Петербурге. С сегодняшнего дня Театр Маяковского присоединяется к этой жизненно важной инициативе", - сказала Вартанова.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Московский академический театр имени Владимира Маяковского принял всероссийскую благотворительную эстафету по сбору средств в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом, и в пятницу подключится к акции #помогиврачам. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

Начиная с пятницы (5 июня), в течение пяти дней артисты "Маяковки" при участии режиссера Никиты Кобелева будут читать монологи врачей и других сотрудников медицинских учреждений, сталкивающихся с коронавирусной инфекцией. Откроют серию монологов врачей от "маяковцев" народные артисты России Игорь Костолевский (монолог в его исполнении будет опубликован на сайте и в соцсетях театра в 12:00 мск), Михаил Филиппов (в 15:00) и заслуженная артистка РФ Татьяна Орлова (в 18:00).

"Голосами" врачей в ближайшие пять дней станут также народная артистка России Евгения Симонова, заслуженная артистка РФ Анна Ардова, актеры Вячеслав Ковалев, Алексей Фатеев, Дарья Повереннова, Полина Лазарева, Зоя Кайдановская, Наталья Палагушкина, Юля Силаева и Роман Фомин", - перечислила пресс-атташе.

Она сообщила, что вместе с "Фондом борьбы с лейкемией" Театр Маяковского намерен собрать средства в поддержку врачей Московского клинического научно-практического Центра имени А.С. Логинова (отделению гематологии).

Для защиты онкогематологов и их пациентов

В Театре Маяковского считают, что помощь сейчас нужна не только тем докторам, кто сражается на передовой и спасает пациентов с коронавирусом, но и тем, кто в этих экстремальных условиях продолжает лечить своих больных - с ослабленным иммунитетом, с осложнениями, находящихся в группе самого высокого риска. В такой ситуации сейчас находятся врачи-онкогематологи, чьи пациенты, больные раком крови, могут погибнуть без лечения в стационаре: им важно продолжать химиотерапию, достигать ремиссии, готовиться к трансплантации. Эти пациенты с большой вероятностью не смогут перенести новую инфекцию, а, значит, врачи стараются всеми силами уберечь их от заражения, а также избежать инфицирования вместе с ними.

"Для соблюдения мер дезинфекции медики должны быть обеспечены специальными защитными костюмами, респираторами, очками. Это называется СИЗ - средствами индивидуальной защиты. Однако для "не ковидных" больниц" - то есть тех, которые не были переоборудованы в госпитали по борьбе с коронавирусом, специальные СИЗ не предусмотрены. Именно на их приобретение для Центра имени А.С. Логинова и будут направлены средства, которые соберет в ходе благотворительного марафона Театр Маяковского", - пояснила пресс-атташе.

Свой комментарий по этому поводу дала директора "Фонда борьбы с лейкемией" Анастасия Кафланова. "Для онкобольных коронавирус особенно опасен, - отметила она, - и потому ни врач, ни пациенты не должны быть инфицированы. Мы подключились к закупкам антисептических и защитных средств для врачей и пациентов в те клиники, с которыми мы сотрудничаем, потому что понимаем важность того, чтобы врачи продолжали работать, не останавливались".

В Театре Маяковского проинформировали, что оставить пожертвования можно на сайте Фонда борьбы с лейкемией или отправить SMS со словом "СПАСТИ" (пробел) сумма пожертвования (цифрами) на короткий номер 3434.