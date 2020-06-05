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Более 9 тыс. человек в Москве сделали прививки от клещевого энцефалита в 2020 году

Всего за текущий сезон на территории города зарегистрировали 31 случай укуса клещей

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Специалисты привили от клещевого энцефалита более 9 тыс. человек в Москве, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

"В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения города Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне с 01.01.2020 по 04.06.2020 против клещевого вирусного энцефалита привито 9 077 человек, из них 3 907 детей", - говорится в сообщении.

За текущий сезон на территории Москвы был зарегистрирован 31 случай укуса клещей. "Случаи в основном произошли при посещении национального парка "Лосиный остров", Измайловского лесопарка, природного комплекса Зеленограда и на территории дачных участков в Новой Москве. Основные случаи обращений москвичей в медицинские организации Москвы связаны с укусами клещей, которые произошли в Московской области - 433 случая", - уточняется в сообщении.

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