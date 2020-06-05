Объем несырьевого экспорта Москвы в первом квартале вырос более чем на четверть

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Количество несырьевого экспорта за первый квартал 2020 года в Москве выросло на 26,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля города в общей структуре несырьевого неэнергетического экспорта Российской Федерации составила 20,1%, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

Ведущими отраслями московского несырьевого экспорта с января по март стали транспортные средства и комплектующие, электроника и электротехника, пищевая промышленность, машины и оборудование, неметаллические материалы и изделия.

"Несмотря на ситуацию в мировой экономике, объем несырьевого экспорта Москвы в первом квартале увеличился более чем на четверть и достиг $6,5 млрд. В пятерку крупнейших импортеров столичной продукции в этом сегменте вошли Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Германия", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она добавила, что объем поставок несырьевой продукции из Москвы в Великобританию в январе-марте вырос почти в три с половиной раза - на 246%, Швейцарию - на 142 %, США - на 119 %, Турцию - на 56 %, Японию - на 36 %, Германию - на 33 %, Китай - на 11 %, Казахстан - на 6 %.

Совокупный экспорт из Москвы, включающий сырье и энергетические ресурсы, составил 43,6 % от общероссийского показателя. Такие данные приводит Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Московский экспортный центр создан правительством Москвы. Он работает с предпринимателями в области финансовых и нефинансовых мер поддержки и продвижения продукции столичных производителей на зарубежные рынки. Одна из ключевых задач МЭЦ - увеличение числа московских экспортеров и реализация проектов по эффективному развитию их внешнеэкономической деятельности.