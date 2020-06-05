Более 80 ярмарок выходного дня открылись в Москве

МОСКВА, 5 июня. Более 80 ярмарок выходного дня возобновили работу в столице, все участвующие в них предприниматели усилили меры по соблюдению санитарного режима из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Посетители и продавцы на ярмарках обязательно должны носить средства индивидуальной защиты и держать социальную дистанцию, сообщил ТАСС в пятницу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Сегодня в Москве вновь открылись 82 ярмарки выходного дня, на них приехали около 2 тыс. продавцов из более чем 40 регионов Российской Федерации. Ярмарки заработали в другом режиме, нежели в прошлом году, так как выполняют достаточно серьезные требования от Роспотребнадзора: соблюдение социального дистанцирования, двукратная обработка всех поверхностей и уборка территории ярмарки с использованием специальных дезинфицирующих средств. Также есть требование к самим продавцам с точки зрения соблюдения температурного режима, и мы на каждой ярмарке будем несколько раз в день его проверять", - сказал Немерюк.

Глава департамента уточнил, что обязательным условием для пребывания на территории ярмарок выходного дня и продавцов, и посетителей является ношение масок и перчаток. Кроме того, для удобства покупателей на территории ярмарок нанесут специальную разметку, которая будет помогать людям соблюдать необходимую социальную дистанцию в полтора метра.

"Мы рекомендовали бы лицам старшего поколения, наверное, приходить несколько раньше на ярмарку, до основного потока, чтобы не было пересечений с большим наплывом посетителей", - отметил Немерюк.

О ярмарках

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента торговли и услуг, по пожеланиям москвичей, в этом году ярмарки выходного дня будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 8:00 мск до 21:00 мск. Самая большая ярмарка заработала в районе Строгино на северо-западе Москвы, она включает 90 торговых мест. Также открылись ярмарки по 12 новым адресам, подобранным с учетом мнения жителей: на улице 1905 года, Грузинском валу, улице Скаковой, улице Ростокинской, Волгоградском проспекте, улице Южнопортовой, улице Перерве, Коломенском проезде, улице Азовской, Нахимовском проспекте, улице Никулинской, а также вблизи станции метро "Саларьево".

Каждый участник ярмарки выходного дня обеспечен защитным экраном и кожным антисептиком для гигиенической обработки рук. При этом на ярмарках будет осуществляться контроль наличия масок и перчаток у посетителей. Кроме того, созданы условия для соблюдения участниками и посетителями правил личной гигиены, туалетные комнаты оборудованы умывальниками для мытья рук, мылом, а также кожным антисептиком.