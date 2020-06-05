Пациентов с коронавирусом в Москве лечат с помощью барокамер

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Экспериментальную методику лечения коронавирусной инфекции с помощью гипербарической оксигенации начали использовать в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

Метод основан на насыщении крови кислородом за счет его доставки через плазму при повышенном атмосферном давлении. Это эффективнее, чем подача кислорода через маску или высокопоточная оксигенация - еще одна методика неинвазивной респираторной поддержки. В других клиниках также применяют метод нормобарической оксигенации. Это насыщение крови кислородом через плазму без изменения давления. Однако эффективность гипербарической оксигенации (ГБО) оказалась выше благодаря повышению давления и поступлению в организм стопроцентного кислорода.

"Теперь ГБО применяется и для пациентов с коронавирусом, у которых есть для этого показания. Задача процедуры - попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией", - приводятся в сообщении слова директора НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского члена клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергея Петрикова.

В Москве данный метод применяется, в том числе, для лечения воспалений, вирусных заболеваний, для реабилитации после инсультов и при сосудистых заболеваниях. Кроме того, сеансы ГБО используют для терапии пациентов, страдающих сахарным диабетом и диабетической стопой в целях улучшения кровообращения.