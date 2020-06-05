Площадь цветочных клумб в Москве составит около полумиллиона квадратных метров

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Общая площадь цветников, которые украсят Москву этим летом, составит около полумиллиона квадратных метров. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Специалисты комплекса городского хозяйства обновляют цветники во дворах, скверах, парках, на городских площадях и набережных, вдоль основных магистралей. Общая площадь цветников в Москве будет около полумиллиона квадратных метров", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, сейчас вместо отцветающих тюльпанов на клумбы высаживают бегонии, тагетесы, петунии, агератумы и сальвии. Всего к сезону было подготовлено свыше 52 млн единиц цветочной рассады, в том числе более 33 млн однолетних растений. Самые красивые цветники оформят на Поклонной горе, у Триумфальной арки, возле главного здания МГУ и на Бульварном кольце.

Высадка цветов в Москве традиционно начинается после установления стабильной теплой погода. Обычно в преддверии майских праздников распускаются тюльпаны, луковицы которых высаживают осенью, а в конце апреля их дополняют виолой.

"В этом году из-за ситуации с распространением коронавируса было выполнено весеннее оформление только части городских площадей. Так, ко Дню Победы украсили самый большой цветник Москвы, расположенный возле Триумфальной арки, его площадь составляет почти шесть тысяч квадратных метров, - приводятся в сообщении слова Петра Бирюкова. - Специалисты высадили там более 300 тыс. цветов виолы, которые дополнили 100 тыс. тюльпанов, распустившихся к празднику.

В июле и августе однолетники начнут разбавлять многолетниками. Их общее число составит более 1,2 млн - вдвое больше по сравнению с прошлым годом.

"Яркие цветочные клумбы будут радовать москвичей до осени, а в конце сентября - октябре начнется высадка 12,5 млн луковиц тюльпанов, которые зацветут весной следующего года", - уточнил Бирюков.