Лауреатами премии города Москвы в области архитектуры стали пять проектов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Пять проектов стали лауреатами премии города Москвы в области архитектуры и градостроительной политики. Впервые в список победителей вошел объект транспортной инфраструктуры и проект, реализуемый в рамках программы реновации. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы, опубликованном в пятницу.

Всего на рассмотрение экспертного совета было подано 106 заявок - это самое большое число участников за три года существования премии. В финал отобрали 40 номинантов.

"Каждый год по числу заявок на премию и составу проектов мы можем видеть, как развиваются разные сегменты рынка недвижимости Москвы, по какому пути идет архитектурная мысль и как наши коллеги видят перспективы города в сфере проектирования. Этот год не стал исключением - впервые была выделена номинация транспортных проектов, что очень правильно, учитывая, какими темпами идет строительство метро и ТПУ и как изменился подход к архитектурному облику новых станций и объектов. Впервые жюри был отмечен проект, входящий в программу реновации", - приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта транспортного назначения" победил проект "Транспортно-пересадочный узел "Рязанская". В номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования, медицины, религиозного назначения и городского управления" победу одержала общеобразовательная школа в Троицке.

Архитектурная премия Москвы была учреждена в 2017 году при участии мэра столицы Сергея Собянина. Награда присуждается за разработку наиболее качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства.