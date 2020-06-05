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Пандемия коронавируса нового типа
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Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 97 тыс.

За сутки в столице вылечились 2 643 пациента

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/.Столичные врачи вылечили еще 2 643 пациента с коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 643 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 97 358", - сообщила вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

В новость внесены изменения (10:20 мск) - добавлена информация по тексту. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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