В больнице №15 им. Филатова в Москве лечатся 624 пациента с коронавирусом

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более 1 160 человек проходят лечение в городской клинической больнице №15 им. Филатова в Москве, среди них 624 с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в пятницу на своей странице в соцсети Facebook главврач учреждения Валерий Вечорко.

Больница №15 им. Филатова, наряду с инфекционной клинической больницей №2 (ИКБ-2), а также комплексами в районе Коммунарка и поселении Вороновском, является одним из базовых медицинских учреждений в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

"На утро 5 июня всего на лечении находятся 1 167 человек, из них с диагнозом "внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии" - 1 130. В их числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией 624. В реанимации находятся 155 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 68", - написал Вечорко. Всего за сутки выписаны 129 человек, поступили 134.

Главврач ИКБ-2 Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook уточнила, что на 5 июня в медучреждении проходит лечение 514 человек, из них 207 пациентов с коронавирусом, восемь находятся в реанимации, шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки в ИКБ-2 поступили 43 человека, из них 10 - с коронавирусом. Выписаны 63 пациента, в том числе 22 вылечились от коронавирусной инфекции.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, по данным на 5 июня, в учреждении, где находятся только пациенты с пневмониями и коронавирусом, проходят лечение 374 человека. За сутки госпитализированы 38 пациентов, выписаны 25, умерли трое.

В новом Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", созданном для лечения заразившихся коронавирусом, на данный момент находятся 211 пациентов, всем поставлены диагнозы "пневмония" и "коронавирусная инфекция", на аппаратах ИВЛ 16 человек. "За сутки поступили 12 пациентов. Вчера выписались 13 пациентов. Умерла женщина в возрасте 88 лет с положительным тестом на коронавирус" - написал на своей странице в Facebook главврач учреждения Сергей Переходов.