График движения поездов Киевского направления МЖД изменится в июне из-за ремонтных работ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Расписание пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в июне в связи с работами по развитию инфраструктуры, сообщила в пятницу пресс-служба МЖД.

"В июне на нескольких участках Киевского направления МЖД пройдут работы по развитию путевой и пассажирской инфраструктуры, направленные на обеспечение безопасности движения и повышение комфорта пассажиров. Так, 6-7, 13 и 14 июня будут проводиться работы по ремонту первого главного пути на перегоне Бекасово 1 - Нара. Технологические "окна" назначены с 08:50 мск до 16:50 мск. За это время железнодорожники отремонтируют более 6 км бесстыковых путей", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 12 по 14 июня на участке Солнечная - Внуково железнодорожники будут прокладывать контактную сеть для будущей станции МЦД-4 "Внуково". Монтажные работы проведут в выходные дни и преимущественно в ночное время - с 21:50 мск до 09:30 мск, чтобы сохранить объем движения и количество поездов в будни.

На время работ движение будет организовано по соседнему пути. В связи с этим у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте. Несколько электричек проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из расписания.

"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключается в сообщении.