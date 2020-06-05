Движение на Покровке в центре Москвы затруднено из-за столкновения двух машин

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Две машины столкнулись на улице Покровке в центре Москвы, в результате движение автотранспорта там затруднено. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В районе дома 35, строение 1, на улице Покровке произошло ДТП с участием двух автомобилей, произошел разлив топлива. Движение автотранспорта затруднено", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавших в результате столкновения нет. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Обстоятельства происшествия устанавливаются.