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Движение на Покровке в центре Москвы затруднено из-за столкновения двух машин

По данным источника, пострадавших в результате столкновения нет

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Две машины столкнулись на улице Покровке в центре Москвы, в результате движение автотранспорта там затруднено. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"В районе дома 35, строение 1, на улице Покровке произошло ДТП с участием двух автомобилей, произошел разлив топлива. Движение автотранспорта затруднено", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пострадавших в результате столкновения нет. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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