В Москве ожидается дождь с градом и усиленный ветер до 18 м/с

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом и ветре с порывами до 18 метров в секунду в пятницу.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 13:00 до 22:00 5 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах - гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 13-18 метров в секунду", - сообщили в главке.

В МЧС рекомендуют водителям особенно тщательно соблюдать скоростной режим и дистанцию, так как вспышки молний могут ослепить и спровоцировать аварию. Специалисты напоминают, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить, при сильном ветре следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, а автомобили рекомендуется парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.