Больница имени Мухина в Москве приняла с начала пандемии более 3,5 тыс. пациентов

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Городская клиническая больница имени Е. О. Мухина после перепрофилирования для борьбы с коронавирусом приняла более 3,5 тыс. пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом. Об этом журналистам в пятницу сообщил главный врач медицинского учреждения Александр Извеков.

Он напомнил, что ГКБ имени Мухина одной из первых в Москве вошла в систему оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

"И за все это время мы пролечили более 3,5 тыс. пациентов. Теперь, когда ситуация стабилизировалась, мэр Москвы и департамент здравоохранения приняли решение о том, что мы возобновляем госпитализацию и лечение пациентов по разным профилям. В больнице мы оказываем помощь по совершенно разным профилям - хирургия, урология, гинекология, кардиология, неврология, терапия и эндокринология", - сказал Извеков.

По его словам, в ближайшее время больница возобновит плановую медицинскую помощь, поступят первые пациенты, нуждающиеся в хирургических операциях. Сейчас в медучреждении проводится демонтаж оборудования и масштабная санитарная обработка. А для всех плановых пациентов специалисты разработали определенную маршрутизацию. Она немного не такая, как была до введения карантина. Было введено специализированное обсервационное отделение, где пациенты будут находиться до определения их COVID-статуса.

В соответствии с временным стандартом, койки в палатах будут устанавливаться с увеличенными расстоянием. В помещениях будет предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Планируется, что в ближайшее время медучреждение заполнится где-то на 50% плановыми пациентами.

"Все оборудование остается в клинике и будет использоваться для лечения пациентов. <…> Точная дата начала приема плановых пациентов пока неизвестна, это будет зависеть от проведения всех необходимых анализов Роспотребнадзором. Как только мы все получим и проверим все наши данные, поймем, что у нас все хорошо, подадим все в департамент здравоохранения. Уже после этого у нас возобновится прием плановых больных", - добавил Извеков.