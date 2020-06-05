Жильцы еще девяти домов в районе Новогиреево смогут получить право на льготную парковку

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Девять домов в московском районе Новогиреево дополнительно включены в зону платной парковки, чтобы местные жители получили возможность оформить резидентное разрешение и без оплаты оставлять автомобиль на платных парковках на соседних улицах. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Московского паркинга".

"Получить резидентное разрешение для льготной парковки в районе Новогиреево смогут жители еще девяти домов <...> На участках улиц, расположенных непосредственно у этих домов, не предусмотрено парковочных мест. Поэтому адреса были дополнительно включены в зону платной парковки, чтобы местные жители получили возможность оформить резидентное разрешение и без оплаты оставлять автомобиль на платных парковках на соседних улицах - Саперном проезде и 3-м проспекте Новогиреева", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в платную парковочную зону будут включены Свободный проспект, дом 10, корпус 1, дом 21/2, дом 37, корпус 2, дом 39, корпус 2; Союзный проспект, дом 20, корпус 1,2,3,4 и Фрязевская улица, дом 3, корпус 2. Резидентные парковочные разрешения позволяют водителям бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение одного, двух или трех лет по выбору. Также у автовладельцев есть возможность внести резидентную плату в размере 3 тыс. в год для круглосуточной парковки. Когда срок разрешения подойдет к концу, его можно будет продлить, но не ранее, чем за два месяца до окончания его действия.

"Более подробно с условиями оформления парковочных разрешений можно ознакомиться в разделе "Льготы" на сайте "Московского паркинга". Ранее резидентами платных парковок района Новогиреево стали жители следующих домов: Свободный проспект, дом 6, корпус 1, 2, 3, дом 10, корпус 2 и Союзный проспект, дом 14/9. Оформить резидентное разрешение и без оплаты парковаться около своего дома они могут с марта этого года", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что по всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по номеру: 8 (495) 539-54-54 либо 3210 (бесплатно с мобильных телефонов). Все обращения можно подать онлайн, воспользовавшись формой на Едином транспортном портале transport.mos.ru.