В Москве реконструируют Люберецкие очистные сооружения

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Комплексную реконструкцию Люберецких очистных сооружений (ЛОС) проведут в Москве. В результате реконструкции должна быть качественно улучшена очистка сточных вод, окончательно устранены неприятные запахи, сообщил журналистам в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы на Люберецких очистных сооружениях проводили большую модернизацию последние годы, процентов на 90 удалось снизить неприятные запахи, которые отсюда исходили. Ситуация значительно стала лучше, тем не менее, это все равно старые очистные сооружения советского периода. Поэтому мы приняли решение о кардинальной реконструкции Люберецкий очистных сооружений, которые охватывают половину города Москвы по своей мощности", - сказал Собянин.

Он добавил, что правительство Москвы ведет системную модернизацию сооружений "Мосводоканала". В результате реконструкции Люберецких очистных сооружений будет радикально улучшено качество очистки сточных вод, окончательно устранены неприятные запахи.

О реконструкции

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, Люберецкие очистные сооружения занимают территорию в 173 га в районе Некрасовка и являются одним из крупнейших предприятий такого рода в Европе. Реконструкция ЛОС разделена на пять этапов и будет проводиться без остановки производственной деятельности.

"В ходе предстоящей реконструкции ЛОС будет реализован ряд дополнительных мероприятий по борьбе с запахами <...> Реализация комплекса мероприятий по устранению неприятных запахов на Люберецких очистных сооружениях обеспечивает улучшение качества жизни порядка 2 млн жителей восточных и юго-восточных районов Москвы, которые в зависимости от направления ветра периодически оказывались в зоне неприятных запахов", - сообщили в пресс-службе мэра.

Там уточнили, что в ходе реконструкции ЛОС будет применено множество инновационных технологических решений, некоторые из них - впервые в России. Двухэтапное изъятие мусора из сточной воды позволит повысить надежность работы комплекса механической очистки, увеличит изъятие отбросов на 50% и уменьшит трудозатраты на выполнение ремонтных работ. Строительство аэротенков с применением технологий глубокого удаления азота и фосфора позволит достичь наилучшего качества очистки сточных вод.

"В ходе предпроектных разработок было принято решение уйти от устаревшей технологии уплотнения избыточного активного ила в илоуплотнителях и перейти на технологию сгущения активного ила на центрифугах. Также будет выполнено строительство блоков доочистки от взвешенных веществ путем микрофильтрации на дисковых фильтрах, нового блока ультрафиолетового обеззараживания производительностью 1 млн кубометров в сутки для стопроцентного обеззараживания сточных вод, сбрасываемых ЛОС в водоприемники. Энергоэффективные решения позволят сэкономить до 13,5 тыс. МВт в год на процессах биологической очистки", - заключили в пресс-службе.