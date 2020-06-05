Москвичи перестали жаловаться на неприятный запах в районе Люберецких очистных сооружений

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Количество жалоб на неприятный запах от Люберецких очистных сооружений (ЛОС) в Москве снизилось с 400 до нуля за пять лет. В этом году от москвичей не поступило ни одной подобной жалобы, сообщила журналистам в пятницу главный санитарный врач Москвы Елена Андреева.

5 июня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции Люберецких очистных сооружений АО "Мосводоканал". Он сообщил, что ЛОС будут комплексно реконструированы, в результате должна быть качественно улучшена очистка сточных вод и окончательно устранены неприятные запахи.

"Количество жалоб на запахи на Люберецких очистных за последние годы резко сократилось. Если еще в 2015-2016 годах мы фиксировали по 300-400 жалоб, в 2019 - порядка 25. За 2020 год не было ни одной жалобы, несмотря на то, что люди сидят дома в режиме изоляции", - сообщила мэру Андреева.

Она добавила, что специалисты ведомства дополнительно провели ряд проб сточных вод после сообщений о первых зарегистрированных случаях коронавирусной инфекции в марте этого года. Были взяты более 50 проб, в частности, на Люберецких очистных сооружениях - 20 проб. В сточных водах вирус не найден, но повышенный контроль за сточными водами в столице по-прежнему ведется.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, снижение деловой активности и временное приостановление деятельности многих городских организаций привело к существенному снижению потребления воды. В апреле 2020 года среднесуточная величина водопотребления по городу составляла 2,45 млн куб. м - на 13,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В мае 2020 года - 2,4 млн куб. м в сутки, что на 10,6% меньше уровня прошлого года. Начиная с 25 мая объемы потребления воды стали постепенно расти, что связано с возвращением к работе все большего количества промышленных предприятий и организаций сферы обслуживания.

В Москве с 29 марта введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. С 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений, вновь открываются предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хотя и с ограничениями, но могут выходить на прогулки.