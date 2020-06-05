Пробки в Москве достигли 7 баллов впервые за период пандемии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Загруженность дорог Москвы вечером в пятницу достигла семи баллов впервые с момента введения режима повышенной готовности в городе, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Данные приводятся на 17:40 мск. Движение затруднено по Садовому кольцу, ТТК, по Москворецкой, Кремлевской, Котельнической и другим набережным. Также скорость автомобильного потока снижена на Тверской и Моховой улицах, Новом Арбате, Ленинградском и Волоколамском проспектах, нескольких других вылетных магистралях и на некоторых участках МКАД.

Ранее в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы сообщили ТАСС, что количество автомобилей на дорогах столицы увеличилось за неделю на 6% и достигло 4 июня 2,65 млн в сутки. Увеличение числа машин еще на 470 тыс. приведет к 8-балльным пробкам.

По указу мэра от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве были продлены до 14 июня включительно. При этом с 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений - вновь открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки. 5 июня в столице открылись ярмарки выходного дня.