Задержанных на пикете в поддержку журналиста Азара у ГУ МВД Москвы отпустили из полиции

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Всех задержанных в пятницу на пикете в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара у здания ГУ МВД Москвы отпустили из полиции. Об этом ТАСС сообщил адвокат Василий Кушнир, который представляет их интересы.

"Всех задержанных отпустили из полиции. 10 человек отпущены под обязательство о явке 24 июня для составления протокола по статье 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), еще один - по ст. 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции")", - сказал он. Адвокат уточнил, что всего были задержаны 11 человек.

Тверской суд Москвы 28 мая арестовал Азара на 15 суток за участие в пикете в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Суд признал Азара виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил пикетирования"). Позже Мосгорсуд снизил Азару срок наказания на 5 суток.

Арестованный до 6 июля Воронцов обвиняется в вымогательстве, вину он не признает. В отношении него возбуждено четыре уголовных дела о вымогательстве и порнографии. Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве денег у бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера. Получив от потерпевшего отказ, Воронцов разместил компрометирующие его фотографии у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фото являются порнографией.