В Москве в субботу ожидаются кратковременный дождь, гроза и до 24 градусов тепла

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозу и до 25 градусов тепла в Московском регионе 6 июня, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице от 22 до 24 градусов тепла, ночью температура опустится до 15 градусов.

В Подмосковье ожидается от 20 до 25 градусов тепла, ночью - от 12 до 17 градусов.

Скорость южного ветра составит в столичном регионе 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с.

"Местами кратковременный дождь. Гроза", - говорится в сообщении. Желтый уровень опасности из-за дождя и порывистого ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до 21:00 мск 7 июня.

Атмосферное давление в регионе составит 746 мм ртутного столба.