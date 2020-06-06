Более 30 выставок, посвященных Пушкину, появились на портале "Музейная Москва онлайн"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Выставки ко дню рождения Александра Пушкина появились на портале "Музейная Москва онлайн". Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В субботу, 6 июня, отмечается 221-я годовщина со дня рождения поэта.

"На портале собраны больше 30 онлайн-выставок и сотни экспонатов, посвященных Пушкину: портреты поэта и его современников, письма, иллюстрации к произведениям, старинные афиши и архивные издания, в том числе на иностранных языках", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, в галерее "Музейной Москвы онлайн" можно увидеть письмо Пушкина к деду его будущей супруги Натальи Гончаровой - Афанасию Николаевичу Гончарову - по поводу помолвки влюбленных (1830 год), изображение тройного пушкинского профиля, сделанное в начале 1830-х годов Николаем Гоголем и девятый том сочинений поэта, выпущенный уже после его гибели петербургской типографией Ивана Глазунова в 1841 году.

"Юным пользователям будет интересно посмотреть онлайн-выставки, посвященные пушкинским сказкам. Экспозиция "Читаем сказки А.С. Пушкина" включает в себя несколько панно и иллюстраций к произведениям, выполненных разными художниками в XIX-ХХ веках", - говорится в сообщении.

Еще одна познавательная онлайн-выставка, посвященная поэту, опубликована музеем-панорамой "Бородинская битва" и называется "Друг наш Пушкин...".Она расскажет посетителям о значении дружбы в поэзии и жизни Пушкина, а также о людях, с которыми его связывали непростые отношения.

Онлайн-каталог фондов столичных музеев - совместный проект департамента культуры и департамента информационных технологий, который был запущен в 2017 году. На портале удобно искать информацию по ключевым словам - стране, автору, дате и материалу. Пользователи могут посетить виртуальные выставки и сохранить изображения экспонатов в высоком разрешении.