Более 30 тыс. человек посетили Цифровое деловое пространство онлайн за два месяца

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Цифровое деловое пространство в столице с 25 марта посетили онлайн более 30 тыс. человек, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на официальном сайте мэра Москвы.

"По сравнению с офлайн-форматом аудитория дистанционных программ выросла в несколько раз. За два месяца участие в них приняли больше 30 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Самыми популярными онлайн-событиями стали конференция о роли инноваций в медицине, диетологии и спорте "Жизнь после: биохакинг" и мастер-классы об инструментах создания презентаций и способах развития 4К-компетенций (критическое мышление, креативность, коммуникация и кооперация). Большое количество слушателей также присоединились к лекциям об экспорте товаров и инновациях в искусстве Сальвадора Дали.

Мероприятия Цифрового делового пространства проводятся для горожан бесплатно. Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте проекта и получить ссылку на доступ к трансляции. Расписание предстоящих событий ежедневно обновляется.

Инновационная городская площадка создана для взаимодействия технологических предпринимателей, стартаперов, инвесторов, ученых, экспертов, разработчиков. С момента открытия в октябре 2017 года здесь прошло более 1,3 тыс. различных мероприятий: конференций, форумов, фестивалей, лекций, семинаров, хакатонов, квестов, кинопоказов и концертов.