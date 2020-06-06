Шесть домов по реновации планируют ввести в эксплуатацию на юго-западе Москвы к концу года

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию до конца года еще шесть домов на юго-западе города в рамках программы реновации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Программа реновации жилищного фонда в Юго-Западном административном округе столицы началась в 2018 году. В нее включено 520 домов и для волнового переселения подобрано 48 "стартовых" площадок. Сейчас в районах Академический, Коньково, Котловка и Южное Бутово в новые квартиры переселяются жители 18 домов. Сейчас 1,2 тыс. жителей находятся в стадии переселения, 1,1 тыс. человек уже отпраздновали новоселье.

"За два года реализации программы сданы в эксплуатацию девять корпусов мощностью около 113 тыс. кв. м., до конца 2020 года планируется ввести шесть новостроек площадью 67 тыс. кв. м. В проектировании и строительстве находятся пять (106,9 тыс. кв. м) и 20 (211,7 тыс. кв. м) домов соответственно", - говорится в сообщении.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 174 домов. Для ее реализации сформирован перечень, куда включена 431 "стартовая" площадка.