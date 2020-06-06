Новый фармацевтический завод в столичной ОЭЗ начнет работать в 2023 году

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Фармацевтический завод в особой экономической зоне "Технополис Москва", который возводит производитель лекарственных препаратов "Р-Опра" в рамках второго офсетного контракта Москвы, начнет работать в 2023 году, сообщила в субботу пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Новый завод начнет работу в 2023 году. По условиям офсетного контракта компания в течение семи лет произведет лекарственных средств на сумму 18,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, компания будет выпускать более 30 видов препаратов для лечения онкологических заболеваний, а также антипсихотических, противоревматических и противоастматических лекарств, которые будут поставляться в лечебно-профилактические учреждения Москвы, региональные учреждения здравоохранения и аптеки по всей стране.

Завод появится на площадке в Алабушево, совокупная площадь строений составит около 30 тыс. кв. м.

"Фармацевтическое производство является одним из приоритетных направлений развития площадки Алабушево - сейчас там расположено четыре компании, занимающиеся производством лекарственных препаратов и медицинских изделий", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Компания "Р-Опра" учреждена в июле 2012 года, ее основным видом деятельности является производство лекарственных препаратов и материалов, предназначенных для медицинских целей. Компания входит в группу компаний "Р-Фарм", которая занимается разработкой и реализацией лекарственных препаратов, лабораторного оборудования и медицинской техники для лечения социально значимых заболеваний.

Об офсетных контрактах

Москва заключила три офсетных контракта в сфере фармацевтики и медицины. В рамках первых двух в городе строятся заводы по производству лекарственных препаратов для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных, иммунных заболеваний.

Третий офсет, подписанный с компанией "Гемамед" в конце прошлого года, предполагает создание в городе почти 100% импортозамещающего производства медицинских изделий для стомированных больных. Впоследствии и лекарства, и медизделия будут поставляться столице.

Конкурс на четвертый офсетный контракт в сфере пищевой промышленности власти Москвы объявили 28 февраля. В будущем, помимо здравоохранения и пищепрома, столица планирует заключать офсетные контракты в таких отраслях, как транспортное машиностроение, техника для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование.