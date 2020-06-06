Около 70 тыс. специалистов приняли участие в масштабной дезинфекции улиц и дорог Москвы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Одиннадцатая масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств прошла в Москве, в уборке приняли участие около 70 тыс. специалистов. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В Москве в субботу проведена одиннадцатая масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. В проведении сегодняшней масштабной дезинфекции были задействованы около 70 тыс. специалистов, использовалось более 4,5 тыс. поливомоечных машин и порядка 10 тыс. ручных распылителей, с помощью которых обрабатывались небольшие территории, куда не смогла проехать техника", - сказал Бирюков.

Он отметил, что специалисты Комплекса городского хозяйства обработали дезинфицирующими препаратами более 300 млн кв. м различных площадей, в том числе все дороги, тротуары, парковки и дворы. Применялись только средства, рекомендованные Роспотребнадзором, они безопасны для людей и животных.

По словам заммэра, в течение четырех часов провели сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов. Особое внимание уделили проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта.

"Кроме того, были тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами. Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы", - добавил Бирюков.

Он напомнил, что также в городе ежедневно проводится дезинфицирующая обработка всех подъездов жилых домов, более 650 подземных и надземных пешеходных переходов, контейнерных площадок по сбору мусора.