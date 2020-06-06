Более 6 тыс. проверок провели на заработавших объектах в Москве с 1 мая

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Специалисты провели с 1 мая 6,1 тыс. проверок на объектах ЖКХ и спорта, на транспорте, а также в торговых центрах, которые открылись 1 июня в Москве. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Управление продолжает проверять выполнение предписаний о проведении профилактических мероприятий по предупреждению распространению коронавируса на возобновивших работу объектах. Также с 1 июня специалисты ведомства проводят обучающие семинары. Общее количество лиц, прошедших обучение, составило 1 678 человек.

С 1 мая 2020 года Управлением проверено 6 125 объектов, в том числе 5 352 - в ходе мониторинговых обследований, при которых нарушения установлены на 1 598 объектах (30%), и проведены проверки на 773 объектах, нарушения установлены на 662 объектах (86%)", - говорится в сообщении.

Чаще всего нарушения находили на объектах торговли и транспорта, реже - на промышленных предприятиях. За последнюю неделю доля объектов, при проверках которых были установлены нарушения, сократилась.

По результатам проведенных с 1 мая 2020 года проверок приостановлена деятельность 69 объектов, в том числе по решению суда приостановлена работа 15 объектов на срок от 7 до 90 суток. В 54 случаях управлением применялся временный запрет деятельности, помещения объектов опечатывались, и административные материалы незамедлительно передавались в суд.

"Чаще приостанавливалась эксплуатация магазинов по реализации продуктов питания - 37 объектов, а также магазинов по продаже непродовольственных товаров - 14, из них по продаже детских товаров - шесть, предприятий общественного питания - три, промышленных объектов - шесть, пансионатов для лиц пожилого возраста - два, частных детских садов - четыре, автомойки, осуществляющей мойку и дезинфекцию автотранспортных средств (каршеринга), рынка - по одному объекту. За прошедшую неделю опечатано 14 объектов", - добавляется в материале.