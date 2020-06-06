В Москве будут распределять верующих между храмами для сохранения дистанции

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Верующие, которым из-за правил социального дистанцирования не хватит места на службах в открывшихся московских храмах, будут "перераспределены" при помощи волонтеров в соседние церкви. Об этом рассказал в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале " Россия-24 " в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"В каждом храме уже просчитаны квадратные метры, которые предназначены для прихожан, и в соответствии с имеющейся площадью определено максимальное для каждого храма количество прихожан, которые могут в него поместиться во время конкретного богослужения. Тем, которые не поместились, либо придется стоять на улице и слушать трансляцию, если таковая есть, а затем к ним выйдет священник и их причастит, либо они будут переадресованы в соседний храм. Внутри храма на полу будет сделана разметка, и каждый человек будет стоять на отведенном ему месте. Следить за этим будут волонтеры, они же будут следить за тем, чтобы в храм не вошло больше людей, чем та максимальная вместимость, которая требуется нынешними правилами", - рассказал митрополит.

Он особо отметил ограничения на поклонение верующих иконам. "Будут ограничены, конечно, такие традиционные выражения богопоклонения как целование икон - целование икон в каких-то храмах будет временно отменено, в каких-то храмах после каждого прикосновения к стеклу киота, в котором лежит икона, стекло будет протираться спиртовой салфеткой", - добавил митрополит.

Ранее сообщалось, что православные храмы Москвы будут открыты для верующих с 6 июня. Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове открылись во вторник, 2 июня. Согласно циркулярному письму управляющего делами Русской православной церкви митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), доступ прихожан в них должен осуществляться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора, в том числе социальной дистанции при участии верующих в богослужениях и максимально допустимой вместимости (1 человек на 4 кв. м).