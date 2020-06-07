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Кратковременный дождь, гроза и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 7 июня

Скорость ветра составит 2-7 м/с

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозу и до 26 градусов тепла в столице 7 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе будет от 24 до 26 градусов тепла, ночью похолодает до 15 градусов. Ветер переменный, 2-7 м/c. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла, ночная - от 12 до 17.

Желтый уровень опасности из-за дождя и порывистого ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до 21:00 7 июня.

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Россия
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