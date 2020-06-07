Более 11 тыс. человек посетили онлайн-выставку центров госуслуг и Главархива за месяц

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Посетителями онлайн-выставки проекта "Москва - с заботой об истории" на портале комплекса социального развития "Я дома" за прошедший месяц стали более 11 тыс. человек. На онлайн-экспозиции представлены истории героев Великой Отечественной войны, выставка регулярно обновляется, сообщили в воскресенье в пресс-службе "Мои документы".

"В преддверии 9 Мая "Мои Документы" и Главархив запустили выставку проекта "Москва - с заботой об истории" в виртуальном формате на портале комплекса социального развития "Я дома". За месяц работы онлайн-экспозиции более 11 тыс. пользователей портала познакомились с подлинными историями героев Великой Отечественной войны. Выставка поделена на тематические разделы, а сама экспозиция регулярно обновляется. Сейчас пользователям доступен тематический блок "Искусство вдохновляет на Победу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в экспозиции представлены интересные факты из истории появления фильмов, произведений, картин и песен того времени: в годы войны было создано огромное количество произведений искусства.

"Важную роль в поддержании боевого духа играли агитационные плакаты. Между противниками развернулось масштабное информационное противостояние. Такие плакаты высмеивали врага, поддерживали боевой дух, взывали тыл о помощи фронту и стали настоящим оружием борьбы. В первые дни войны была организована мастерская "Окна ТАСС", которая в дальнейшем выпустила более 1 млн плакатов и рисунков, а несколько ее авторов удостоились государственных премий", - добавили в пресс-службе.

В основу выставки "Москва - с заботой об истории" легли материалы, которые горожане передали на хранение в Главархив в ходе одноименного проекта. "В 2020 году проект отметил первую годовщину. За это время собрано более 7,5 тыс. документов, фотографий и вещественных источников времен Великой Отечественной войны, которые раньше хранились в семейных архивах горожан", - заключили в пресс-службе.