Собянин: реконструкцию Люберецких очистных сооружений могут закончить к 2022 году

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Комплексную реконструкцию Люберецких очистных сооружений (ЛОС) планируют провести в Москве в течение трех лет, но могут закончить на год раньше - в 2022 году. В результате реконструкции должно улучшиться качество очистки сточных вод, окончательно уйдут неприятные запахи, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Работы огромные, если посмотреть, масштабно развернутые. Думаю, что планировали в 2023 году закончить, посмотрим, может быть, уже пораньше еще на год выдадим этот объект, закончим в 2022-м", - сказал он в воскресенье в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

Ранее он сообщил журналистам, что данные сооружения по своей мощности "охватывают" сточные воды половины города. Люберецкие очистные сооружения занимают территорию в 173 га в районе Некрасовка и являются одним из крупнейших предприятий такого рода в Европе. Реконструкция ЛОС разделена на пять этапов и будет проводиться без остановки производственной деятельности.

"В течение трех лет все основные сооружения будут уже нового поколения, автоматизированные, с более качественной очисткой. В том числе изоляция неприятных запахов, которые идут в атмосферу, сточные воды, которые идут в реку, они будут чище, чем та вода, которая оттуда будет забираться. В целом, меньше людей тут потребуется. Думаю, что в России это будут самые лучшие очистные сооружения", - добавил мэр.