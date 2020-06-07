Фестиваль "Красная площадь" в первый день посетили почти 6 тыс. человек

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Книжный фестиваль "Красная площадь" в день открытия, 6 июня, посетили почти 6 тыс. человек - максимально допустимое количество гостей в условиях действующих ограничений. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Первый день фестиваля "Красная площадь" показал почти максимальную посещаемость, то есть около 6 тыс. гостей побывали на нашем литературном празднике 6 июня", - сказали в пресс-службе.

В этом году сокращено число посетителей. День разделен на пять двухчасовых сеансов, число гостей на каждом не должно превышать 1,2 тыс. Для получения приглашения следует пройти регистрацию на сайте фестиваля. "Мы вынуждены были отказать тем, кто пришел без регистрации. Сожалеем, что на все сеансы, кроме первого, была полная регистрация, и мы не смогли пропустить всех желающих", - сказали в пресс-службе.

Представители фестиваля отметили, что эпидемиологическая ситуация в районе проведения книжного смотра "находится под постоянным контролем Роспотребнадзора".

Фестиваль организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным союзом при поддержке Минкультуры и правительства Москвы. Участие в мероприятии, которое стала первым большим культурным событием после ослабления режима самоизоляции, принимают более 200 российских издательств. Меры безопасности разрабатывались совместно с Роспотребнадзором - они предполагают установку тепловизоров на входе, дезинфекцию площадок, соблюдение соцдистанции и ограничения по одномоментному нахождению людей на Красной площади. Люди младше семи и старше 65 лет не смогут посетить мероприятие.